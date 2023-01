Meloni al Tg5 | “Accise giù solo con più Iva” Ecco tutta la debolezza del governo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen – Sulleilcerca di tenere botta senza riuscirci. Il tema ha infiammato gli animi negli ultimi giorni e l’esecutivo è stato costretto ad abbandonare velocemente la versione della “lotta alle speculazioni” (evidentemente di debole consistenza(, per dover riconoscere quella ben più seria e grave della “scelta”. Scelta su dove destinare i pochissimi soldi presenti nella modesta manovra economica da poco approvata. “tagliatecon più incassi da Iva” per ilIntervistata al Tg5, il presidente del Consiglio Giorgiainsiste sulla versione ormai ufficiale dell’esecutivo, ovvero quella di aver dovuto scegliere dove destinare i pochi soldi disponibili. E parla così: “Noi abbiamo fatto una manovra da 30 miliardi”, e venti di questi “li abbiamo ...

La nota dei sindacati dei gestori: '"Per porre fine a questa 'onda ...Mezza retromarcia ieri in Cdm. I gestori attaccano il governo: rovescia su di noi responsabilità e rabbia dei cittadini. E proclamano due giorni di fermo (25 e 26). Oggi l'incontro con le sigle ...