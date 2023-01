Tiscali

... primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che scattasui campi in cemento diPark. Jannik Sinner , n.16 ATP e 15esima testa di serie, ...... primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che iniziasui campi in cemento diPark. Cocciaretto è inserita nella parte alta del ... Melbourne: lunedì esordio per Sinner, Musetti e Sonego