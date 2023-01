Medicinali introvabili | Federfarma | Aiutiamo con galenica ma non siamo Harry Potter

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Le farmacie che hanno un laboratorio galenico stanno aiutando” in questo momento di carenza di alcuni“soprattutto nell’alternativa per alcune specialità senza obbligo di ricetta medica, ad esempio nel caso del paracetamolo e dell’ibuprofene entrambi in sciroppo. E’ un impegno che già in passato c’è stato e comestiamo quindi intervenendo e incentivando questa nostra peculiarità per l’allestimento in farmacia di preparazione galeniche. Stiamo anche la lavorando sulle interpretazioni normative laddove non si trova il farmaco equivalente. Ma non. Le carenze sono frutto di tanti fattori, ma c’è anche un problema di un sistema che va riformato. Ora ci occupiamo di questa carenza per dare risposte ai cittadini e non lasciarli senza farmaci, ma occorrerà cambiare”. ...