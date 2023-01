Mazzette in Ue | trovati bonifici di due ong sul conto della figlia di Panzeri Cozzolino si dimette dalla delegazione Maghreb

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le indagini degli inquirenti italiani sul flusso di denaro nei contifamiglia, tutti ancora congelati per una somma complessiva di 240mila euro circa, hanno messo in evidenza una serie disulSilvia che hanno attirato l’attenzione di chi indaga. Perché i mittenti sono due ong finite nell’inchiesta condottaProcura federale belga sul giro didi Qatar e Marocco nelle istituzioni Ue: No Peace Without Justice,quale risulta indagato il segretario generale Niccolò Figà Talamanca, e un’altra organizzazione americana non indagata, Human Rights Foundation. Nel frattempo, a Bruxelles si registrano le ennesime dimissioni di personaggi coinvolti nell’inchiesta: l’eurodeputato del Pd, ...