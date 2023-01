Mazda presenta la MX-30 e-Skyactiv R-EV

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) –hato in anteprima mondiale al Motor Show di Bruxelles la MX-30 e-R-EV, un modello ibrido plug-in che utilizza un motore rotativo come generatore di energia. E’ una ibrida plug-in in serie con gli stessi valori della MX-30 d’origine, che offre, allo stesso tempo, nuovi modi di utilizzare l’auto come veicolo elettrico a batteria. Ha un’autonomia in elettrico tramite batteria di 85 km, sufficiente per le esigenze di spostamento quotidiane, ma con la possibilità di usare un generatore di energia per poter affrontare le lunghe distanze. Così, la vettura è in grado di muoversi sempre con la trazione elettrica. Per azionare questo generatore,ha scelto un motore rotativo, sfruttando la capacità unica di questo tipo di motore di produrre la potenza necessaria con una unità ...