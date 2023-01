Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV | con l’ibrida plug-in rinasce il motore rotativo – FOTO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quella diè una storia intrecciata col, un propulsore endotermico dalle caratteristiche uniche e del tutto diverse rispetto ai motori bielle e pistoni tradizionali.lo ha adoperato per anni sulle sue sportive di punta e lo ha utilizzato pure sulla mitica 787B, prototipo con cui il costruttore giapponese gareggiò pure alla 24 Ore di Le Mans. Ora, a distanza di qualche anno, questo particolare propulsore torna sul mercato ma sotto forma di range extender, ovvero come piccola unità termica che funziona da generatore di corrente. A disporne sarà la nuova MX-30 e-R-EV, un’auto definita dalla casa madre come-in hybrid, cioè ibrida ricaricabile. La base tecnica, però, è quella dell’elettrica omonima dia cui, appunto, ...

MX - 30 e -R - EV è disponibile con i tre allestimenti Prime Line, Exclusive Line e Makoto con prezzi di listino compresi tra i 38.150 euro della Prime Line e i 41.400 euro della ...Per celebrare il ritorno del motore Wankel, lae -R - EV sarà disponibile anche nella versione limitata Edition R, che ha un prezzo di 45.650 euro . Quest'ultima si distingue per ...ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha presentato in anteprima mondiale al Motor Show di Bruxelles la MX-30 e-Skyactiv R-EV, un modello ibrido plug-in che utilizza un motore rotativo come generatore di energia.L’attesa è finalmente terminata. Mazda ha finalmente presentato la nuova versione di MX-30, chiamata e-Skyactiv R-EV, come anticipato negli scorsi mesi. Non si modificano le fisionomie esterne quanto ...