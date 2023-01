Max Rendina | il campione del mondo patron del Rally di Roma Capitale ' scende' il campo per salvare la Sampdoria con nuovi sponsor

Autosprint.it

Il patron del ' Rally Roma Capitale ', il campione del mondo, della scuderia ' Motorsport Italia ', è pronto ad affiancare lo staff societaria della Sampdoria per la ricerca di brand commerciali da utilizzare come sponsor. L'alleanza strategica, ...La Sampdoria non sta navigando in buone acque. Sia sul lato sportivo, penultima in Serie A dopo metà campionato e a forte rischio di retrocessione, ma soprattutto tenuta sulla corda dalle vicende ... La Sampdoria la salva Max Rendina Il patron del “Rally Roma Capitale”, il campione del mondo Max Rendina, della scuderia “Motorsport Italia”, è pronto ad affiancare lo staff societaria ...L'ex presidente dell'Igea Virtus Max Rendina, campione del mondo produzione 2014 e campione italiano rally Produzione 2012, potrebbe tornare nel mondo del calcio. Secondo SportItalia il pilota di rall ...