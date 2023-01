Mauro | “Napoli-Juve | ecco il mio pronostico Punto un Euro e lo sottoscrivo”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Massimosvela il suosuntus-, big match della 18esima giornata di Serie A. L’ex calciatore Massimo, che ha giocato sia per ilche per lantus, ha espresso il suoper la sfida tra le due squadre in programma per la 18esima giornata di Serie A.ha dichiarato al Corriere della Sera che: “Chi conosce il calcio sa che quasi sempre vince la squadra che gioca meglio. Unsuntus?sulla squadra di Spalletti. Se ildovesse battere lantus – e lo– vincerà il campionato. Milan e Inter non danno sensazioni positive sul ...

Ha giocato in entrambe le squadre, nella Juventus di Platini e nel di Maradona, anche se da opinionista è stato spesso più vicino alle posizioni bianconere che a quelle azzurre. Massimo è un doppio ex che dice sempre la sua senza pensarci troppo.