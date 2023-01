Matteo Richetti ricoverato | “Sono già in ripresa”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – "Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui". Lo scrivesu Twitter, postando una foto dall'ospedale Gemelli. "Magià ine vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore". "Ringrazio tutto il personale sanitario del Gemelli – aggiunge il capogruppo di Azione/Iv- e anche coloro che mi hanno soccorso alla Camera, per la professionalità, la gentilezza e soprattutto per la pazienza avuta".