Matteo Richetti dopo il malore in Aula | «Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza | ma sono in ripresa»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dal letto di ospedale dove si trova attualmente ricoverato, in attesa di ulteriori esami,rassicura sulle sue condizioni di salute. «Unundi. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui», spiega in un tweet il capogruppo alla Camera del gruppo centrista Azione-Italia Viva, «già ine vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore». Il deputato era stato colpito da ungiovedì 12 gennaio durante i lavori dell’. Subito soccorso dal personale sanitario di Montecitorio,era stato trasportato d’urgenza al Policlinico ...