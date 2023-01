Matt Reeves | Incontrerò James Gunn per assicurarmi che il BatVerse e il DC Universe non si schiantino

(Di venerdì 13 gennaio 2023)anticipa l'incontro imminente cone Peter Safran per delineare la convivenza tra il suoe il nuovo DCche verrà svelato a breve.ha confermato in un'intervista a Collider che ha un incontro imminente con i nuovi capi di DC Studioe Peter Safran per gettare le basi della convivenza tra il loro DCrevisionato e il suo. L'obiettivo è garantire che entrambi gli universi "non si scontrino l'uno con l'altro" in termini di narrazione. Come ha detto, "Vogliamo sostenerci a vicenda". Ildiè ...

