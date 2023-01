MasterChef | Sara e Francescone cucinano insieme e vengono promossi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La parola chiave della serata di ieri aItalia (episodi su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand) è stata 'imprevedibilità'. Durante l'Invention Test, dietro all'...

Today.it

...hanno sopttoposto i concorrenti hanno svelato la loro vera natura e forse anche qualche amore e coppie imporbabile come quella die Francesca finalmente sono andate d'accordo., quinta ...La parola chiave della serata di ieri aItalia (episodi su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand) è stata '... e cosìe Francescone, che non si stanno particolarmente ... Chi è Sara Messaoudi, concorrente di MasterChef Italia 12 Solo un'eliminazione nella quinta puntata di Masterchef Italia andata in onda giovedì12 gennaio, ma tanti spunti per capire meglio gli aspiranti chef. Le prove a cui Bruno ...Sotto la Mystery Box, negli episodi di MasterChef Italia di ieri (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), i concorrenti hanno trovato il ritratto stilizzato del ...