MasterChef Italia 12 | le pagelle della quinta puntata | chi trova un nemico | trova un tesoro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un’esterna nella splendida Tropea, una Mistery Box di classe e un Invention test da svolgersi in coppia. Sono stati questi i momenti principalidi12, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, disponibile su Sky e in streaming su Now TV. Chiariamo subito, perché il tono elegiaco potrebbe portarvi fuori strada: le prove sono state difficilissime e come sempre ricche di colpi di scena. A farne le spese è stata Francesca, eliminata al termine del pressure test, tradita dalle crêpe Suzette. Neanche a questo giro, insomma, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri (a proposito, ieri è stato il suo compleanno, auguri!) si sono dimostrati magnanimi con gli aspiranti cuochi, invitandoli, anzi, a tirare fuori subito il loro ...

Corriere della Sera

E' stata una dolorosa sorpresa la fine della serata televisiva didel 12 gennaio del 2023 : la trasmissione ha perso infatti uno dei due varesini in gara in un pressure test rovinosamente perso a sorpresa, a causa di una crèpe suzette . Una perdita ...Tempo medio di lettura: 2 minuti Una puntata ricca di emozioni , quella andata in onda ieri sera su Sky, in due episodi distinti, per12, che purtroppo ha registrato l'eliminazione di Francesca Filippone , la 39enne di Rancio Valcuvia che aveva fatto breccia nei cuori di tutti gli appassionati del programma in ... MasterChef Italia 12, le pagelle della quinta puntata: Nicola 9, Giuseppe 4, eliminata Francesca Le dinamiche di gruppo si delineano tra antipatie e scaramucce a suon di ingredienti impossibili. La Calabria è la meta per l’Esterna, tra ...In quel di Masterchef 12 nelle puntate sette e otto sono stati messi a dura prova i concorrenti e non sono mancate le sorprese.