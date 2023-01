Massimo Di Cataldo | chi è l’ex moglie Anna Laura Millacci | età | lavoro | figlia | il racconto delle violenze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 14.00. Tra gli ospiti in studio ci sarà ancheDial centro del caso che lo aveva visto coinvolto dopo le accuse della exin merito a presuntedomestiche. Ma cosa sappiamo su di lei? Cosa sappiamo sudiDiche l’accusò didomestiche La coppia, che oggi è divorziata, ha unadi nome Rosalù. Non è l’unicadell’artista bensì della secondogenita dato cheDi ...