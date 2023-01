Martina Colombari come fai a essere così a 50 anni?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Modella che ha sicuramente segnato le fantasie di moltissimi italiani, a 50ha ancora un fisico statuario: ecco gli ultimi scatti Nata nella movimentata Riccione nel 1975,ha esordito nel mondo dello spettacolo con la vittoria di Miss Italia, a soli 16nel 1991. Da quel momento in poi, la sua vita è cambiata per sempre., fisico pazzesco (kronic.it)Dopo l’incoronazione, infatti, viene chiamata dall’agenzia di modelle Riccardo Gay Management e viene inserita tra le top models internazionali del periodo, sfilando per alcuni tra i marchi più importanti. La sua carriera nella moda dura più di vent’ed è sicuramente una tra le più importanti e le più prolifiche, in Italia. ...

TGCOM

Bianca Balti single e felice: ha congelato i suoi ovociti GUARDA LE FOTO, l'album delle vacanze a Miami PASSIONE INCONTENIBILE Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini tra baci e ...... nel libro del principe Harry i messaggi che rivelano l'ostilità tra loro Harry e Meghan in Inghilterra, mano nella mano al primo discorso GUARDA LE FOTO, l'album delle vacanze a ... Martina Colombari in bikini, le foto della vacanza della ex Miss Italia Martina Colombari non cambia mai: anzi, con il passare degli anni, tende sempre a migliorare. Guardare per credere - FOTO ...Martina Colombari esce allo scoperto con un primo piano in riva al mare da far invidia alle ventenni. Un fisico da battiti accelerati nonostante l’età. La showgirl e moglie dell’ex calciatore e difens ...