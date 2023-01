Marocco | Regragui | «Quando abbiamo eliminato il Portogallo | i miei volevano consolare Ronaldo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’Equipe intervista l’allenatore del, Walid, dopo la storica impresa ai Mondiali in Qatar del 2022. Ilè statoin semifinale dalla Francia. «Nell’intervallo ho detto aigiocatori che era la peggior squadra dall’inizio degli ottavi. Attenzione, parlo di quella partita, ovviamente, non della Francia in generale, che è una grande squadra! Ecco perché c’era questo rimpianto alla fine, ma non sono ingenuo da considerarla scarsa». Che cosa ha detto ai suoi giocatori prima del Mondiale? «Volevo passare il girone. Non avrei mai accettato questa sfida senza questa ambizione. Ne ero convinto.vedi la squadra tipo, Hakimi al PSG, Ziyech al Chelsea, Bounou al Siviglia, (Noussair) Mazraoui al Bayern, (Nayef) Aguerd al West Ham, Saïss al Wolverhampton ...