Marco Zoppi | chi è | età | carriera | mago | bolle | Instagram | Bubbles Revolution

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tutto pronto anche oggi per l’appuntamento con il salotto televisivo di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone a partire dalle ore 14.00. Tra gli ospiti in studio ci saranno anchee Rolanda considerati tra i più grandi bubble artist al livello internazionale che racconteranno e sveleranno i segreti e la magia che c’è dietro ai loro show. Ma conosciamoli intanto più da vicino! Chi è il bubble artistè nato a Palermo ma praticamente si può considerare un romano “doc” considerando che vive nella Capitale dal 2011. La sua passione per l’Arte della Magia è nata molto presto quando, all’età di 8 anni, i suoi genitori gli regalarono la scatola del piccoloper Natale. Un regalo piuttosto comune tra i bambini si dirà ma in ...