Marco Bellavia | ex collega tuona dopo il GF Vip | “Ho il dubbio che sia stata tutta una montatura”

Fanpage.it

Roberto Ceriotti , ex collega diai tempi di Bim Bum Bam , intervistato da Radio Cusano Campus ha mostrato delle perplessità sul percorso dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip : "Ho il dubbio che sia ...Mai come quest'anno la stagione è cominciata in maniera decisamente movimentata, basti pensare a quanto accaduto con il caso. Il concorrente ha dovuto lasciare anzitempo la casa del ... Roberto Ceriotti: Ai reality ho detto no. Marco Bellavia Ho il dubbio ... Marco Bellavia, ex collega tuona dopo la sua forte crisi al Grande Fratello Vip: “Ho il dubbio che sia stata tutta una montatura”.Lo storico conduttore di Bim Bum Bam, ex collega di Marco Bellavia e di Carlotta Brambilla Pisoni, critica il Grande Fratello Vip e accusa: “Il ...