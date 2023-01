Marcell Jacobs | “Bolt un gigante | ma nessun record è fuori portata Tortu mi ha insegnato anche a perdere”

Virgilio Sport

Il 2022 non è stato un anno molto fortunato, soprattutto dal punto di vista fisico, per. Ha comunque trovato la maniera di vincere ma, nel 2023, punta a lasciare il segno come solo lui sa fare. Il primo obiettivo di: stare bene fisicamente .pronto alla prima ...si prepara a un 2023 di alto livello dopo un 2022 difficile a causa dei problemi fisici, ma culminato con l'oro mondiale nei 60 metri indoor e nei 100 agli Europei. Il primo bersaglio ... Jacobs archivia un 2022 difficile e punta in alto: pronto per l'esordio Marcell Jacobs punta ancora più in alto e dopo aver vinto l'oro olimpico sogna di fare qualcosa di ancora più storico. "Usain Bolt è un gigante. Ma per principio nessun record è fuori portata". "I mie ...The words of Marcell Jacobs Marcell Jacobs is aiming even higher, and after winning Olympic gold he dreams of doing something even more historic. "Usain ...