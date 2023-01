Mappa del tesoro nazista pubblicata in Olanda | si scatena la caccia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 gennaio 2023)alin. Nel villaggio di Ommeren, nell'Est dei Paesi Bassi, i residenti sono impegnati nella ricerca del bottino in pietre preziose che sarebbe stato nascosto dai soldati nazisti durante la Seconda Guerra mondiale. Laha preso il via sulla base di una vecchiacontenuta in un fascicolo dell'Archivio nazionale olandese reso pubblico la scorsa settimana. Quando i documenti sono stati rilasciati, al termine di un periodo di riservatezza durato 75 anni, ladeclassificata ha chiarito che Ommeren, nella provincia orientale del Gelderland, era il luogo in cui sembrava trovarsi ilseppellito dai soldati tedeschi con scatole di munizioni piene zeppe di diamanti, rubini, oro e argento saccheggiati. Lain ...