Manovra 2023 | prevede cambiamenti in prestazioni occasionali | assegno unico | congedo parentale e altre novità

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Laè una legge finanziaria che ha introdotto diverseper quanto riguarda le imprese e le famiglie. In particolare, è stato dedicato un ampio spazio ai temi legati al lavoro, come ad esempio il taglio del cuneo fiscale, le agevolazioni per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori e la proroga del lavoro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Busta paga e cuneo fiscale: ecco perché siamo poveri2019 su Bonus bebè Pannolini e Latte in polvere Asili nido gratis dal 2020:così Roberto Gualtieri anticipa Taglio cuneo fiscale 2020:bonus Renzi ampliato Bonus asilo nido 2020:importi INPS con ISEE … Ammortizzatori sociali e sostegno del lavoro nel ...

...con le quali andranno calcolate le sanzioni del 3% per la definizione agevolata Calcoli fai da te per quantificare i versamenti legati alla sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla. ...... si tratta di 21 sui 35 miliardi di euro complessivi della. Gli sconti, introdotti dal governo Draghi, continueranno fino alla fine del primo trimestre del: il bonus sociale luce e gas ...Bonus bollette, mobili, acqua potabile. Assegno unico, App18, Superbonus. E poi incentivi per la spesa e per lo psicologo. Nella legge di bilancio il governo Meloni ha previsto diversi sconti per il 2 ...A Cosenza il piano di riequilibrio sarà diverso da quello prospettato tre mesi fa. La manovra del Governo aumenta la massa di passività ...