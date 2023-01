Maneskin | il singolo ‘Gossip’ con Tom Morello | chi è il chitarrista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sorpresa nel mondo della musica: ildei Rage Against the Machine, Tom, ha collaborato con i Måneskin nel loro ultimo brano “Gossip”, parte dell’album “Rush” che è in uscita il 20 gennaio 2023. IlTomcollabora con iper il“Gossip” Nato a New York il 30 maggio del 1964, Tomè una figura cult per il mondo della musica rock anni ’90. Figlio di Mary, attivista americana di origini piemontesi e irlandesi, e di Ngethie Njoroge, diplomatico keniota, in un lungo articolo pubblicato sul New York Times Tomha raccontato come a un anno, quando la madre si trasferì a Libertyville, nell’Illinois, la sua presenza sconvolse un condominio. Infatti la madre, divorziata e ...

