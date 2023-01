Maneskin | esce il nuovo singolo ‘Gossip’ con Tom Morello

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ipubblicano ilcon la straordinaria collaborazione del leggendario Tom, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora. Il videoclip, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube della band dalle ore 18. Ilfarà parte del prossimo, attesissimo album ‘Rush!’, in arrivo il 20 gennaio 2023. L’album è disponibile per il pre-ordine/pre-save. ”L’enorme esperienza di Tom– spiega Damiano – ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band!”. ”Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!”, dice Ethan, ”Tom , è uno ...