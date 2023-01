Manchester United | UFFICIALE l'arrivo di Weghorst

Brutte notizie in casa: è infatti già finita la stagione per Donny van de Beek. Il centrocampista olandese ha sofferto un grave infortunio al ginocchio destro nella partita contro il Bournemouth e oggi il ...Commenta per primo Wout Weghorst è a un passo dal. Il Besiktas ha trovato l'accordo con il Burnley per l'interruzione del prestito, con i turchi che incasseranno 2.825.000 euro di penale per la risoluzione anticipata. L'olandese ...Rio Ferdinand ha svelato un retroscena sul suo primo derby con la maglia dei Red Devils: "Avevamo perso 3-1 e il tecnico aveva perso la testa, era completamente impazzito" ...Brutte notizie in casa Manchester United: è infatti già finita la stagione per Donny van de Beek. Il centrocampista olandese ha sofferto un grave infortunio al ginocchio destro nella partita contro il ...