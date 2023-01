Manchester United | stagione finita per Van de Beek

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Brutte notizie in casa: è infatti giàlaper Donny van de. Il centrocampista olandese ha sofferto un grave infortunio al ginocchio destro nella partita contro il Bournemouth e oggi il tecnico Ten Hag, senza entrare nei dettagli, ha fatto sapere che da qui a giugno non potrà più tornare in campo. SportFace.