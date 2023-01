Manchester City | Cancelo insoddisfatto | la Liga lo tenta

Kane incubo dell'Arsenal: la rete del bomber inglese a 2,50 su Sisal.it. Sarà un weekend di derby quello che attende la Premier League inglese. Ilsarà ospite, a Old Trafford, dei cugini dello United vogliosi di interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive in campionato. I Red Devils, secondo gli esperti Sisal, ...LONDRA È stato accusato e processato, oltre due anni oramai durante i quali ovviamente non ha mai giocato. Ma il terzino francese 28enne Bernard Mendy , una delle stelle deldi Guardiola , è stato assolto per 7 dei 9 casi di accusa di violenza e molestie sessuali avanzati da quattro giovani donne in Inghilterra. Ne restano altri due, uno di presunto stupro ...Per il difensore del City restano aperti due casi di violenza, ancora da giudicare. La società inglese: "Non siamo in grado di commentare" ...Il Manchester United si avvicina alla firma di Wout Weghorst per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo. Il nazionale olandese arriverà in ...