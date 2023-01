Maltempo in arrivo | temperature in calo in tutta Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - I prossimi giorni saranno per lo più tranquilli sotto il profilo meteo in, qualche pioggia potrebbe interessare le regioni del Sud mentre altrove avremo molte nuvole in transito ma in un contesto piuttosto asciutto. Avvisaglie di un peggioramento dalla giornata di domenica quando avremo le prime precipitazioni sulle regioni del Centro-Nord. Sono le previsioni del Centro Meteono che confermano per la prossima settimana ancoradi stampo invernale per l'. Nella prima parte neve abbondante sulle montagne mentre a seguire non si escludono fiocchi anche a quote basse, specie al Centro-Nord. Freddo non eccezionale ma che comunque si farà sentire per la seconda metà di gennaio. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con deboli piogge sulla ...