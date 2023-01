Malori e sospetti infondati | come funziona la teoria antivaccinista “nessuna correlazione”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) di Andrea Zitelli Dall’inizio della pandemia la disinformazione contro i vaccini si è radicata e diffusa ampiamente. In particolare, sui social network sono spesso circolate notizie infondate che collegavano erroneamente gravio decessi alla vaccinazione anti-Covid. Il più delle volte, questi contenuti sono stati accompagnati dalle espressioni«senza alcuna» e «» il cui intento è sostenere, attraverso l’uso dell’ironia e di un’antifrasi, che i vaccini sarebbero dannosi (e che quindi le correlazioni ci sarebbero ec). In questi anni di pandemia l’hashtag #è dilagato sui social networkFacebook, Twitter e TikTok con milioni di visualizzazioni. Alcuni gruppi ...

IL GIORNO

Secondo quanto riportato dal quotidiano TriestePrima, ci sarebbero stati diversiin città tra i giovanissimi. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando in sinergia con l'Azienda ...Fanpage spiega che la polizia sta ' lavorando in sinergia con l'Azienda ospedaliera di Trieste per ricostruire il quadro deie tentare di risalire alle piazze di spaccio'. Notte di droga e sesso, poi la morte Pensionato indagato, ipotesi malore Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir minaccerà Akkaya con una pistola perché certo che sia l'amante di Zuleyha ...