Malattie renali croniche e diabete | nuove speranze

Cinque sono i progetti che riguardano la tipologia dellerare. L'attività di ricerca ... la sclerosi sistemica (SSc, sclerodermia), la sindrome di Rett e le patologie rareche vengono ...Centro collaborativo di apprendimento sulle scelte di trattamento per leterminali Fai clic qui Gift of Life Institute è un centro di formazione internazionale per i professionisti ...Utilizzata con successo anche su bimbi prematuri un dispositivo per la depurazione extra-corporea inventato in Italia e testato da italiani all’Università Paris Saclay ...Lo studio Nephstrom. Le ricerche, coordinate dal «Mario Negri» e a cui partecipa anche l’ospedale «Papa Giovanni», offrono risultati interessanti. Presentati lo scorso mese di novembre al congresso an ...