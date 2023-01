WIRED Italia

Da oggi è possibile vedere sui nove episodi dila serie live action diretta e sceneggiata da Hirokazu Kore - ...Il regista Hirokazu Kore - eda ha firmato la sua prima serie tv con, progetto targatoche si ispira all'omonimo manga di Aiko Koyama con al centro due ragazze che si trasferiscono a Kyoto per iniziare il loro addestramento come aspiranti geishe. Il ... Makanai su Netflix è una piccola meraviglia che arriva dal Giappone Scopri tutto quello che bisogna sapere su Makanai serie tv, The Makanai: Cooking for the Maiko House distribuita su Netflix!Il regista Hirokazu Kore-eda ha spiegato perché ha deciso di adattare in una serie tv, prodotta per Netflix, il manga Makanai ...