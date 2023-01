Majorino | “La Lombardia deve cambiare Serve un patto per lo sviluppo con i territori”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mozzo. Il grande in bocca al lupo di Pasquale Gandolfi, vice segretario provinciale del Partito Democratico, apre la presentazione dei candidati Dem, per la corsa alle regionali, alla presenza di Pierfrancesco, frontman della coalizione del centrosinistra che mira dritto al Pirellone. Via dunque alla parata dei cinque uomini e delle altrettante donne che danno un volto alla lista: Jacopo Scandella, capofila, Jenni Grazioli, Oscar Locatelli, Gabriele Riva, Milvo Ferrandi, Maria Grazia Vergalli, Francesca Riccardi, Maria Cristina Galizzi, Giovanna Giupponi e Davide Casati. In prima fila, seduto a fianco die di Gandolfi, anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: “La Regione non funziona da tempo, in qualunque ambito. Manca una capacità di esecuzione e una visione su tutti i settori. Questo è evidente anche quando si analizzano i numeri. ...