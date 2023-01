Magia di Dybala | la Roma batte il Genoa e va ai quarti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023)(ITALPRESS) – La1-0 ilgrazie ad unadi Pauloe si qualifica aidi finale di Coppa Italia, dove troverà una tra Napoli e Cremonese. All'Olimpico l'argentino, premiato nel pre partita per il trionfo mondiale, parte dalla panchina. Mourinho schiera titolare a sorpresa Bove a centrocampo e conferma Zaniolo dal 1?. La prima occasione da gol è dei giallorossi con un'azione tutta in verticale al 21?. Prima Matic, poi Pellegrini, infine tocco in profondità per Abraham che calcia ma trova la risposta in angolo di Martinez. Al 33? altra chance: Matic pesca in area Pellegrini che conclude di prima intenzione e colpisce l'incrocio dei pali. Un minuto dopo però ilspaventa Rui Patricio: Sturaro guida la ripartenza ...