Mafia | generale Mori | “La cattura Riina rappresentò l’inizio della fine di cosa nostra operativa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sul momento uno non apprezza tanto le cose. L’arresto avviene sempre in fasi concitate e lì per lì non lo si gusta mai, dovendo pensare a quello che è successo, a quello che può succedere e che ancora si deve fare. Ma ripensandole, e vedendo poi la storia che si sviluppa, posso dire che l’arresto diper lo Stato ha rappresentatodi, che da quel momento non ha più avuto quell’input drammatico che la connotazione psicologica che una belva comegli aveva dato. E’ sicuramente, quindi, uno iato nella storia di”. A 30 anni dall’arresto del boss diTotò, parla all’Adnkronos il ...