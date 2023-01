Madreperla | esce il nuovo disco di Guè

Leggi su zon

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La pubblicazione di, ilalbum di studio di Guè è accompagnata dal primo singolo estratto dal titolo Mollami Pt. 2, in radio da oggi venerdì 13 gennaio, lo stesso giorno della release delprogetto. Mollami Pt. 2 (Mollami Pt 2 fa seguito ad uno dei brani più iconici di Guè, “Mollami” appunto, contenuta nell’album Vero del 2015 e diventata un vero e priorio culto per la scena) è un dichiarato omaggio a una delle tracce dancehall più famose al mondo, Here Comes the Hotstepper di Ini Kamoze, che Gué reinterpreta alla sua maniera. Prodotto interamente da Bassi Maestro, leggenda della scena a cui Guè è legato da un rapporto ventennale di stima e amicizia,arriva ad appena 13 mesi dal precedente Gvesus (certificato doppiodi platino). Per la prima volta Guè e ...