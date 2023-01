Madame a Sanremo | il codice etico della Rai le vieterà di partecipare a Sanremo?

Leggi su biccy

(Di venerdì 13 gennaio 2023)sarà squalificata dal Festival di? Amadeus per il momento si è appellato esclusivamente alla giustizia italiana sottolineando come siamo tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio. I tempi dei Tribunali però sono lunghi e fra udienze e possibili appelli il caso potrebbe durare svariati mesi. Insomma, quando la seconda settimana di febbraio il Teatro Ariston accoglierà i big in gara,sarà ancora semplicemente una delle tante indagate e quindi potenzialmente una innocente. La squalifica però potrebbe essere richiesta dalla Rai che potrebbe appellarsi – qualora lo volesse – al famoso. Quelche nei mesi scorsi ha visto essere allontanati dal piccolo schermo Memo Remigi (per il caso palpata a Jessica Morlacchi) e Enrico ...