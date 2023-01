Maccarani | consiglio federale incandescente | si è temuto l’ammutinamento delle Farfalle  

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ieri Emanuelaè stata sospesa dall’incarico di direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica ma confermata come allenatrice della squadra nazionale. Cambia la targa dietro la porta. Nulla più. Il nuovo direttore tecnico è il presidenteTecchi, che ha partorito quest’idea geniale e l’ha fatta approvare dalstraordinario della Federginnastica che è stato aperto dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Il Corriere dello Sport scrive di undurato tre ore, durante il quale la discussione è stata “anche accesa” (il Corriere della Sera parla addirittura di un “”). Il quotidiano sportivo sottolinea la spaccatura creatasi all’interno del ...

Sky Tg24

Ilfederale della Federginnastica guidato dal presidente Gherardo Tecchi ha deciso, nella riunione che si è tenuta oggi al Coni e durata oltre tre ore, che Emanuela, resta allenatrice ...Giovedì ilfederale di Federginnastica, la Federazione Ginnastica d'Italia, ha sospeso Emanueladal proprio incarico di ... Scandalo ginnastica ritmica, Maccarani resta allenatrice. Tecchi direttore tecnico La scelta del presidente Tecchi dopo le accuse di abusi: "Assumo la direzione tecnica ad interim" Demansionata o salvata Emanuela Maccarani è stata confermata come allenatrice, ma ridimensionata come ...ROMA (ITALPRESS) – “Assumerò io ad interim la direzione tecnica, come già successo lo scorso anno con la maschile, mentre Emanuela Maccarani rimarrà allenatrice della Nazionale Ginnastica Ritmica fino ...