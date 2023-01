“Ma lo hai fatto seriamente?” Paola Barale | lo scatto intimo ‘finisce’ sul web ed è bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Attacco controdopo l’ultima foto privata, che ha scatenato la rabbia e le critiche di moltissimi utenti. Pensava probabilmente di essere solamente scherzosa e di mostrare un aspetto piùdella sua vita, invece ha subito un’aggressione social quasi senza precedenti. Infatti, sotto il suo post sono stati diversi i messaggi negativi nei confronti dell’attrice e conduttrice televisiva, arrivata a 55 anni. E proprio per la sua età non più troppo giovanile è stata criticata per un gesto che avrebbe dovuto fare solo da ragazza. Dinon si è parlato solo di questa foto privata che haha subito molte critiche. Recentemente ha anche attaccato Ballando con le stelle. Di Ivan Zazzaroni ha detto: “Io forse gli stavo un po’ antipatica non so perché”, mentre è ...