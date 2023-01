Luther | il film dal 10 marzo arriva su Netflix

Everyeye Cinema

Torna il detectiveinterpretato da Idris Elba per un nuovo caso direttamente a marzo su Netflix ma anche al cinema (solo in alcuni selezionati). Ilsi chiama: Verso l'inferno e oggi è arrivato il teaser ufficiale che svela le date: ilsarà in cinema selezionati dal 24 febbraio, e su Netflix dal 10 marzo.: Verso l'Inferno. ...No, non è uno scherzo e nemmeno la trama di un complicatissimo. Ma il risultato del lavoro di ...di aveva rivelato che il conto dell'ospedale in cui era nata era stato pagato da MartinKing ... Luther, il film sulla serie con Idris Elba ha una data d'uscita! Nel 2023 il CEO di Apple Tim Cook percepirà uno stipendio inferiore del 40% rispetto allo scorso anno, come confermato da un documento rilasciato dall'azienda. Ma per Cook non è un problema.Luther: Verso L'Inferno arriverà il prossimo 10 marzo sulla piattaforma di Netflix ma in anteprima in alcuni selezionati cinema anche dal 24 febbraio. Ecco il teaser dell'annuncio.