L’ultimo effetto paradossale della riforma Cartabia | “Senza denuncia saltano 22 500 procedimenti per furto di elettricità”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ci sono almeno 22.500penali che rischiano di saltare ogni anno a causafirmata da Marta. Sono processi perdi energia elettrica, un reato che dal 30 dicembre non può più essere perseguito d’ufficio, ma occorre presentare una querela di parte. In caso contrario si finirà con una sentenza di “non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità”. E il pm dovrà rilasciare l’indagato anche se colto in flagranza di reato. Ma come si fa a presentare la querela per 22.500penali ogni anno? È il problema che si sono posti i colossi dell’energia elettrica che, in queste settimane, attraverso i loro uffici legali, hanno scritto a quasi tutte le Procure e i Tribunali d’Italia. I numeri del disastro – Sono la Enel Energia, la ...