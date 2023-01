Vanity Fair Italia

L'di oggi: Letizia di Spagna in rosso scaramantico e con citazione preziosa Per il primo impegno ufficiale del 2023 la royal spagnola si avvolge di fortuna con un abito fasciante color ...Un tocco discreto, ma capace diimmediata eleganza e stile. Inverno 2023: trend sneakers ...bianche sono il dettaglio strategico per elevare e allo stesso tempo sdrammatizzare glidi ... L'outfit regale di oggi: William e Kate, la sintonia è più che evidente. Anche dopo Spare Holly Willoughby ancora una volta detta la moda: ecco qual è il look di inizio 2023 che si candida ad essere di tendenza in primavera.Sulle passerelle Autunno Inverno 2022 2023 tutte le idee per indossare ametista, viola, lilla & Co. Per la stagione Autunno Inverno 2022 2023, la moda non è superstiziosa né scaramantica e sfida la fo ...