Lotta continua | il docufilm su Rai 3 dal libro di Aldo Cazzullo

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) . Trama, cast, anticipazioni, 13 gennaio 2023è il docu-film, tratto daldi, in onda questa sera – 13 gennaio 2023 – alle ore 21.25 su Rai 3. Il documentario ripercorre la storia dell’omonimo gruppo politico a partire dall’incontro tra il movimento studentesco e quello operaio, avvenuto fuori dai cancelli della Fiat di Mirafiori. Di seguito la trama e le anticipazioni. Trama: di cosa parla Prodotto da Verdiana Bixio per Publispei con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari e Rai Play, “” è liberamente ispirato al“I ragazzi che volevano fare la rivoluzione” di, diretto da Tony Saccucci (Nastro d’argento per “La prima donna” e menzione ...