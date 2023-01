Lotta continua | alle 21 25 su Rai 3 | le anticipazioni sul documentario

", questa sera alle 21.25 su Rai 3 il documentario che ripercorre la storia dell'omonimo gruppo politico a partire dall'incontro tra il movimento studentesco e quello operaio, avvenuto ...Lo siamo per definizione -Cesconi " proprio perché il nostro vino non è una semplice ... elemento presente anche nel Piano dieuropea contro il cancro . Non ci sottraiamo certo al ...“Lotta continua”, questa sera alle 21.25 su Rai 3 il documentario che ripercorre la storia dell’omonimo gruppo politico a partire dall’incontro tra il movimento studentesco e quello operaio, avvenuto ...La seconda parte della Marathon va al cileno della Honda, ma ovviamente a tenere banco è la lotta per la vittoria finale, perché a due tappe dal termine ci sono tre piloti racchiusi in appena 2'40'. I ...