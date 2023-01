Lorena Piras | assunta a tempo indeterminato dopo l’annuncio della terza gravidanza

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quando ha scoperto di essere incinta per lavolta,, 31enne di Macomer (Nuoro), è stata per un attimo la donna più felice al mondo. La gioia immensa per la nuova maternità, però,il momento iniziale, è stata offuscata da un pensiero: come l’avrebbe presa il suo datore di lavoro? Avrebbe potuto mantenere il suo impiego o sarebbe stata licenziata? Un timore, purtroppo, ancora molto comune tra le donne italiane, costrette troppe volte a scegliere tra carriera e famiglia.però non si aspettava certo la risposta ricevuta dall’azienda. Tra pochi giorni darà alla luce il suo primo maschietto che arrivadue bambine, di 11 e 7 anni. Ma questa felicità è diventata ancora più grande quando alla lieta notizia se ne è aggiunta un’altra: il 22 dicembre, quando la ...