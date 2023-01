Lombardia | Fontana e Santanché danno la carica | «Noi avanti | ma non cantiamo vittoria»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nessun trionfalismo preventivo e nessuna distrazione. Tutt’altro: la partita comincia ora e nessuno s’azzardi a cantare. Così, all’unisono, il governatore uscente (e ora candidato) Attilioe la coordinatrice regionale di FdI nonché ministro del Turismo, Daniela. L’occasione è la presentazione della lista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali infissate ai prossimi 12 e 13 febbraio. I sondaggiin vantaggioe l’unico pericolo può venire solo da una sottovalutazione dell’appuntamento elettorale o da un rilassamento di partiti e candidati. Da qui gli appelli a non dare già per scontato l’esito finale. Presentata la lista di FdI alla Regione «Noi siamoe lo siamo sempre rispetto alla sinistra, ma dobbiamo ...

... non sara' ricandidato alle regionali in. Lo ha detto la coordinatrice regionale del ... Attilio. Un coordinamento composto anche dal senatore Gianpietro Maffoni e dal deputato Carlo ......Caparini Stefania Zambelli Floriano Massardi Francesca Ceruti Francesco Paolo Ghiroldi Federica Epis Renato Pasinetti Michela Menghini Cristian Quetti Gabriella PePresidente -...Il giornalista ha superato la malattia che lo aveva costretto a dimettersi dal consiglio comunale ed è capolista alle regionali. Tra gli altri candidati illustri il direttore d'orchestra Alberto Veron ...Il ministro Santanchè sulle regionali lombarde: "Fratelli d'Italia avrà un peso più importante. La Russa ha accettato di non candidarsi" ...