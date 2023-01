L’omaggio di Martone a Troisi al festival di Berlino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl docu-film di Marioomaggio a Massimo, LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA, verrà presentato al 73ºInternazionale del Cinema dinella sezione Berlinale Special. E’ il viaggio personale dinel cinema di. Montando le scene dei suoi filmvuole mettere in lucecome grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico, e per farlo delinea la sua parabola artistica dagli inizi alla fine, inquadrandolo nella temperie degli anni in cui si è formato e nella città comune ai due registi, Napoli. Col montaggio dei film si intersecano alcune conversazioni, non con persone che frequentavano, ma con artisti che lo hanno amato e ne sono stati ...