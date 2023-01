Lo sciopero è congelato La luna di miele anche

Leggi anche Caro carburante,. Nuovo round governo - benzinai il 17 Caro carburante, Giorgetti: "Monitoriamo prezzi, misure se necessario" Prezzo benzina, Meloni difende la scelta ..."10 min con Cesare Damiano: tregua sul caro carburantelodei benzinai" realizzata da Giovanna Reanda . L'intervista è stata registrata sabato 14 gennaio 2023 alle ore 11:30.L'accisa mobile è un meccasimo ideato 14 anni dall'allora ministro Bersani. Zavalloni (Fegica) spiega come funziona.Roma, 14 gennaio 2023, (ANSA) - Tra il governo e i benzinai scatta la tregua e lo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio, già pubblicato sul sito del garante, per ora resta congelato. Per revocarl ...