Liverpool | Klopp esalta il gioco di De Zerbi prima della gara col Brighton VIDEO

Sportitalia

Il caso deladesso potrebbe essere l'ennesimo della serie. La disponibilità economica del club dipotrebbe convincere il giocatore a scegliere i Reds nel suo futuro, beffeggiando così ......altrettanto soddisfatto, reduce da una brutta sconfitta in campionato (1 - 3 col Brentford), mentre in coppa i Reds non sono andati oltre il 2 - 2 contro il Wolverhampton. BRIGHTON -: ... Liverpool, Klopp rivela: "Van Dijk starà fuori almeno un mese" Il derby tra Manchester United e Manchester City è il big match della 20° giornata di Premier League. Sarà sfida d’altissima quota, che mette in palio punti pesantissimi in chiave titolo e Champions L ...Si può sconfiggere la propria ossessione Stanley Kubrick risponderebbe di no, a giudicare dalla evoluzione di Jack Torrence alias Jack Nicholson in Shining. Qua non è il mattino che ha l’oro in bocca ...