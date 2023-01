Liverpool | Klopp | “Al Brighton è De Zerbi-ball | scelta intelligente averlo preso”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Prima c’era il Potter-, ora c’è il De. Abbiamo visto cosa hanno fatto a Anfield. Hanno fatto unaprendendolo per il dopo Potter”. Lo ha detto l’allenatore del, Jurgen, in conferenza stampa alla vigilia del match contro ildi Roberto De, esaltato dall’allenatore tedesco: “La filosofia di calcio basata sul possesso palla è molto simile. La fiducia cambia tutto nel calcio e loro sono molto in fiducia. Sarà dura ma non vedo l’ora che si giochi”. SportFace.