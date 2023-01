LIVE Short track | Europei 2023 in DIRETTA | l’Italia avanza compatta ai turni successivi Bene Sighel e staffette

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:58 Domani si riparte con i quarti di finale e le semifinali delle rispettive distanze. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:57 Si chiude qui questa prima scorpacciata deglidi. Ottima prova del contingente azzurro, che ha mosso tutte le pedine in avanti tranne Luca Spechenhauser che ha mancato l’accesso ai quarti nei 1000 metri maschili. 15:54 Tutto regolare. Nessun danno provocato all’Austria dalla Gran Bretagna. Britannici che volano in semifinale. Tempi di ripescaggio utili per Francia ed Ucraina. 15:52 Arrivo in carrozza per l’Ungheria, che domina nettamente l’ultimo quarto di finale della staffetta 5000 metri maschile. 15:50 C’è però già il ...

La diretta testuale della prima giornata agli Europei 2023 ditrack. Tutto pronto nell'anello di ghiaccio di Gdansk, in Polonia, per la rassegna ...COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL...... LIVE Short track, Europei 2023 in DIRETTA: staffetta mista italiana promossa in semifinale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:58 Domani si riparte con i quarti di finale e le semifinali delle rispettive distanze. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport b ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:35 Lunga pausa per ripristinare le migliori condizioni del ghiaccio. Si ripartirà alle 13.28 con le batterie dei 1000 metri femminili. A più tardi! 12:33 S ...