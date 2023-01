LIVE Short track | Europei 2023 in DIRETTA | Ioratti | Sighel e Confortola ai quarti dei 1000 metri femminili

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01 E’ il momento di Pietro. La punta di diamante italiana gareggia contro Kuczynski (POL), Fedorenko (UKR), Tiborcz (HUN), e Perdersen (NOR). 13:59 Bene Thomas. Nadalini sopravanza Dewagtere a due giri dal termine e chiude in seconda posizione alle spalle di Berzins. Per il lettone tempo di 1:29.732. 13:59 6 giri al termine, l’azzurro è stabile in terza posizione. 13:58 Torna in pista Thomas Nadalini. L’azzurro sfida Berzins (LAT), Dewagtere (BEL), e Martinic (CRO). 13:57 1:30.210 per Kruzbergs. Il lettone si aggiudica il duello con l’olandese Melle van’ T Wout. Entrambi volano ai. 13:56 Via alle batterie deimaschili. Nella prima troviamo Kruzbergs (LAT), Donchev (BUL), Andermann (AUT), Djordjevic (SRB), e Melle ...

La diretta testuale della prima giornata agli Europei 2023 ditrack. Tutto pronto nell'anello di ghiaccio di Gdansk, in Polonia, per la rassegna ...COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL...... LIVE Short track, Europei 2023 in DIRETTA: Pietro Sighel, Antonioli e Nadalini ai quarti dei 500 metri. Promossi tutti gli azzurri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:35 Lunga pausa per ripristinare le migliori condizioni del ghiaccio. Si ripartirà alle 13.28 con le batterie dei 1000 metri femminili. A più tardi! 12:33 S ...Oggi, venerdì 13 gennaio, prenderanno il via gli Europei 2023 di short track. Sull'anello di ghiaccio dell'Hala Olivia di Danzica (Polonia), sarà un day-1 particolarmente intenso che prevede le seguen ...